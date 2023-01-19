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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 10:30

Нефть существенно теряет в цене, рубль снижается к доллару и евро

Нефть существенно теряет в цене сегодня утром после снижения накануне, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федеральной резервной системы.

Как пишет finmarket.ru, накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда.

Баллард сказал в интервью «The Wall Street Journal», что американскому ЦБ следует продолжить подъём базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.

«Такие слова усилили опасения, что Федрезерв может снова повысить ставку на 50 базисных пунктов на следующем заседании», - отметил старший рыночный аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн.

Кроме того, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчёт министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 19.00 мск, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные «WSJ» аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведён до публикации данных API.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга снижается к доллару и евро и стабилен к юаню: инвалюты торгуются по 68,87 рубля, 74,5 рубля и 10,18 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.11 мск повышался на 13 копеек — до 68,87 рубля, евро — на 15 копеек, до 74,5 рубля, юаня – был стабилен около 10,18 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США к корзине основных мировых валют меняется слабо после падения до минимального уровня с лета прошлого года накануне, вызванного слабыми статданными.

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