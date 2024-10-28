Нефть теряет в цене, рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть

Нефть теряет в цене 4,5% на торгах в понедельник, рынок оценивает новости с Ближнего Востока. Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесённый иранскими силами 1 октября.

Как пишет finmarket.ru, тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает «Market Watch».

«Атака Израиля не затронула энергетическую инфраструктуру и была ограниченной по масштабу. Это, вероятно, ослабит опасения прямого конфликта с Ираном», - отмечает «CEO Infrastructure Capital Advisors» Джей Хатфилд.

Аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн отмечает, однако, что опасения нефтяного рынка в отношении ближневосточного конфликта будут сохраняться.

«Суть в том, что немедленная угроза перебоев в поставках нефти из региона миновала. Однако, если вы считаете, что это положит конец конфликту, то я так не думаю. Даже если Иран не ответит на этот удар, я полагаю, он попытается сделать так, что его прокси перегруппируются и ответят так или иначе», - приводит слова эксперта «Market Watch».

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, иена дешевеет на результатах парламентских выборов в Японии.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчёты о динамике ВВП США и еврозоны за третий квартал. Кроме того, будут обнародованы предварительные данные об изменении потребительских цен в еврозоне за текущий месяц и октябрьский отчёт по американскому рынку труда.

Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто», потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему «придётся искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство», отмечает агентство «Kyodo».

Трейдеры полагают, что результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии, и это может затруднить нормализацию денежно-кредитной политики японским ЦБ, пишет «Trading Economics».

По состоянию на 9.44 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0794 по сравнению с $1,0796 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,01/99,09 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 36 копеек, средний курс продажи вырос на 67 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96,2-96,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,4-97,5 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в понедельник. Рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть и несмотря на остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами октября. В понедельник им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5325 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,18 копейки выше уровня действующего официального курса.