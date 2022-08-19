Нефть умеренно дешевеет, курс доллара растёт, но не к рублю

Нефть умеренно дешевеет в пятницу утром после подъёма днём ранее на данных о резком снижении запасов этого энергоресурса в США.

Как сообщает finmarket.ru, за последние пять торговых сессии контракты на обе марки подешевели почти на 2%, при этом на неделе котировки достигали минимума с января на опасениях из-за возможного экономического спада.

«Опасения по поводу наступления рецессии сохраняются среди трейдеров на ключевых рынках, включая США и Европу. Рынок обеспокоен из-за спроса в будущем», - отметили аналитики «Fitch Solutions».

В то же время инвесторы сосредоточили внимание на развитии ситуации вокруг иранской ядерной сделки. По сообщениям дипломатов и СМИ, стороны максимально приблизились к заключению финального соглашения, в результате чего на рынок могут поступить дополнительные баррели нефти.

Курс доллара в пятницу утром растёт к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации статистики рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов.

Доллар США и евро дешевеют на торгах Московской биржи. Рубль растёт к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,7 - 59,65 рубля. По итогам первой минуты торгов курс составил 59,31 рубля. (-22,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар опускался ниже 58 рублей впервые с 25 июля.

Евро подешевел на 42,25 копейки - до 59,7575 рубля. Бивалютная корзина уменьшилась на 31,25 копейки к уровню закрытия 18 августа, до 59,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 64,7 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,14 рубля ниже официального курса.