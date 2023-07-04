Нефть умеренно дорожает, доллар стабилен к остальным мировым валютам

Нефть умеренно дорожает сегодня утром. Как пишет finmarket.ru, вчера Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Изначально нефть отреагировала на эти новости умеренным позитивом, однако этого оказалось недостаточно для существенного ралли, отметили аналитики «Sevens Report Research».

Негативным фактором для рынка стала новость о том, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economic», ожидали роста до 47 пунктов.

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности еврозоны упал в этом месяце до 43,4 пункта по сравнению с 44,8 пункта в мае, согласно окончательным данным «Hamburg Commercial Bank» и «S&P Global». Ранее сообщалось о снижении до 43,6 пункта. Итоговый результат указывает на самое резкое ухудшение состояния сектора с мая 2020 года, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением, рубль демонстрирует оптимистичный настрой вместе с растущей нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,45 рубля (-25,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 88,05 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,4891 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 21,09 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 19,62 копейки и составил 96,4488 рубля.

К официальному курсу американская валюта упала на 83,64 копейки, евро - на 80,94 копейки.

Доллар во вторник утром в целом стабилен к остальным мировым валютам, следует из данных торговых площадок. В США торгов во вторник не будет в связи с выходным днём.