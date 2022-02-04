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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.22 12:30

Нефтегазовую компанию накажут за незаконный сброс ливневых вод с территории АЗС в Мурманске

По обращению Народного фронта, Росприроднадзор провёл проверку и подтвердил факт сброса ливневых вод с территории одной из АЗС в Мурманске в дренажный колодец, сточные воды которого впоследствии попадают в водоёмы. По итогам проверки надзорного ведомства возбуждено дело об административном правонарушении и начато административное расследование в отношении нефтегазовой компании.

АЗС, принадлежащая крупной российской нефтегазовой компании, находится в так называемой промзоне Мурманска. Ранее эксперты Народного фронта передали в надзорное ведомство обращение владельца земельного участка, граничащего с «Мурманской нефтебазой» этой компании, в ходе реконструкции которой, по словам предпринимателя, была произведена врезка в его дренажную систему, которая соприкасается с рекой Роста и Кольским заливом. С тех пор загрязненные транзитные воды с соседнего участка сбрасываются через его территорию. Это происходит на протяжении нескольких лет.

Как результат, единственная протекающая в городской черте река регулярно попадает в экологические антирейтинги. В 2017 г. Министерство природных ресурсов и экологии России занесло ее в список самых загрязненных водоемов страны. Основная причина – сточные воды коммунальных хозяйств и промышленных объектов. Такое положение вещей ведет к ухудшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в целом, негативно влияет на состояние окружающей среды, создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, вреда животным и растениям.

Как пояснили в надзорном ведомстве, согласно постановлению правительства РФ, объект негативного воздействия на окружающую среду «Мурманская нефтебаза» относится к федеральному экологическому контролю, которое осуществляет Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора. 27 декабря 2021 г. специалисты ведомства провели осмотр территории возле нефтебазы и дренажного колодца, в результате которого было зафиксировано течение воды из трубы, выходящей со стороны АЗС. При этом присутствовал сильный запах нефтепродуктов.

Стоит отметить, что владелец земельного участка, граничащего с «Мурманской нефтебазой», на выброс загрязненных вод жаловался в различные инстанции и ранее. Однако предыдущие осмотры, проведенные профильными специалистами, нарушения не подтвердили.

«Как сообщили нам в Балтийско-Арктическом управлении Росприроднадзора, итоги проверки стали основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования в отношении нефтегазовой компании. Окончательное решение станет известно 1 марта, после того, как нефтегазовая компания предоставит в надзорное ведомство весь пакет запрошенных документов. Санкции соответствующей статьи КоАП РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 20 до 80 тысяч рублей для юридических лиц. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Дмитрий Митин.

Фото  регионального штаба Народного фронта в Мурманской области.

 

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