Нефтяной рынок демонстрирует подъём, а доллар умеренное снижение

Нефтяной рынок демонстрирует подъём, восстанавливаясь после обвала на прошлой неделе на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке.

Как пишет finmarket.ru, цены на нефть поддерживаются опасениями насчёт предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет «Trading Economics». Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса.

С другой стороны, активный подъём процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.

Основатель сингапурской «Vanda Insights Вандана» Хари отмечает, что, несмотря на опасения в отношении перспектив мировой экономики, проблема снижения предложения нефти на мировом рынке сохранится, пока продолжается российско-украинский конфликт.

Сегодня утром курс доллара демонстрирует умеренное снижение в паре с евро и фунтом, слабо меняется к иене. «Если рынок опасается рисков рецессии в США, то ему стоит покупать доллары, а не продавать их, - отметил аналитик «HSBC» Дараг Махер. - Такое мнение основано на исторических данных о динамике доллара во время понижательной фазы экономических циклов в США».

Как сообщает Мосбиржа, доллар США подрастает, евро, напротив, немного дешевеет. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 55,64-55,8 рубля. По итогам первой минуты торгов курс составил 55,7775 рубля (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел на 14,5 копейки - до 58,7025 рубля. Доллар при этом оказался на 39,52 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,78 копейки ниже официального курса.