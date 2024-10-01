Нефтяной рынок и доллар США стабильны

Нефтяной рынок стабилен в первый день IV квартала, трейдеры оценивают геополитические факторы, а также сигналы о перспективах спроса и предложения на рынке.

Как пишет finmarket.ru, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов «Хезболлы» в приграничном районе на юге Ливана. В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против «Хезболлы».

Нефтяной рынок снизился в сентябре на опасениях, что ослабление китайской экономики будет ограничивать спрос на нефть, в то время как её предложение будет расти, учитывая планы ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу.

Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 2 октября.

Добыча на ряде ливийских месторождениях, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на информированные источники.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной и с офшорным юанем.

Трейдеры оценивают заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего накануне на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE).

Пауэлл отметил, что экономика США является сильной, и ФРС намерена поддерживать её в этом состоянии. При этом он дал понять, что американский ЦБ не планирует вновь опускать ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) на ноябрьском или декабрьском заседании, как сделал это в сентябре.

«Если ситуация в экономике будет соответствовать нашим прогнозам, ставка будет опущена ещё дважды, в общей сложности на 50 б.п. в этом году», - сказал Пауэлл, добавив, что решения ФРС будут зависеть от статданных.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу.

Среди других важных для валютного рынка отчётов - динамика инфляции в еврозоне за сентябрь. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Trading Economics», предполагает замедление темпов роста потребительских цен в регионе в прошлом месяце до 1,9% с августовских 2,2%. Инфляция ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% будет отмечена впервые с середины 2021 года, если этот прогноз оправдается.

По состоянию на 9.25 мск за евро давали $1,1138 против $1,1137 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,83/95,12 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 17 копеек, средний курс продажи вырос на 20 копеек. Лучшие курсы покупки составили 92-91,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 93-93,1 рубля за доллар.

Китайский юань чуть понижается на Московской бирже утром во вторник, рубль повышается при открытии первых торгов месяца и квартала. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,2305 рубля (-0,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,12 копейки ниже уровня действующего официального курса.