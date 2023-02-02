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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.23 10:30

Нефтяные цены активно поднимаются, курс доллара умеренно снижается к основным мировым валютам

Нефтяные цены активно поднимаются сегодня утром, восстанавливаясь после падения до минимумов за три недели накануне на данных об очередном росте запасов топлива в США.

Как пишет finmarket.ru, накануне минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд. Опрошенные «Bloomberg» аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем товарные резервы бензина выросли на 2,58 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Эксперты ждали увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн.

«Данные минэнерго указали на неожиданный рост запасов всех видов топлива», - сказал управляющий партнёр «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир. Слабость нефтяного рынка вполне может продлиться, и дополнительные снижения станут возможностью для открытия длинных позиций, добавил он.

Также вчера стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Кроме того, ключевым событием для мировых рынков стало первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и сообщил, что ждёт новых подъёмов ставки с целью возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

«Эти заявления прозвучали довольно по-ястребиному», - отметил Захир из «Tyche Capital».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга прибавляет к доллару и снижается к юаню и евро: инвалюты торгуются около 70,16 рубля, 10,4 рубля и 76,85 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск снижался на 4 копейки — до 70,16 рубля, курс юаня повышался на 1 копейку — до 10,4 рубля, евро рос на 37 копеек — до 76,85 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно снижается к основным мировым валютам, трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы и ждут решений Европейского центрального банка и Банка Англии.

 

 

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