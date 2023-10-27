Нефтяные цены демонстрируют активный рост, а рубль - в ожидании сигналов от Центробанка России

Нефтяные цены демонстрируют активный рост с утра, восстанавливаясь после падения до минимумов за две недели накануне.

Как пишет finmarket.ru, участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, однако продолжает наносить воздушные удары по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и проводить операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

«Фундаментальные показатели рынка нефти отступают перед рисками войны, - отметил старший рыночный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. - Наценка с учётом военных действий то появляется, то исчезает».

Тем временем вчера Минторг США сообщил, что американская экономика в июле-сентябре увеличилась на 4,9% в пересчёте на годовые темпы. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,3%, сообщает «Trading Economics».

Столь сильные данные могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системы, однако едва ли повлияют на решение ФРС на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, сказал Лукман Отунуга из «FXTM».

«В то же время сильные статданные из США повысят ожидания подъёма ставки в декабре, что окажет давление на цены на нефть за счёт опасений по поводу роста американской экономики», - добавил он.

По данным Московской биржи, доллар США почти не менялся в самом начале торгов, рубль находился в боковом коридоре в ожидании сигналов от Центробанка России, заседание которого состоится сегодня.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,93 рубля (-2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 37,09 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,0404 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил 8,04 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 23,07 копейки и составил 99,3643 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 47,88 копейки, евро - на 62,67 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо меняется к евро и фунту стерлингов и умеренно дешевеет к иене, инвесторы оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и данные о росте американской экономики в третьем квартале.