Нефтяные цены демонстрируют слабый рост, курс рубля снижается

Нефтяные цены демонстрируют утром слабый рост после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Как сообщает finmarket.ru, вчера в отчёте Минэнерго США отмечается, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тысяч баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

«Увеличение морского импорта и снижение активности нефтеперерабатывающих заводов до минимума с начала мая привело к значительному увеличению запасов нефти, что стало негативным фактором, нивелировавшим позитивный эффект от итогов заседания ОПЕК+», - написал ведущий нефтяной аналитик «Kpler» Мэтт Смит.

ОПЕК+ на вчерашнем заседании приняла решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тысяч баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется к основным мировым валюта, трейдеры ждут отчёта о состоянии американского рынка труда в июле и итогов заседания Банка Англии.

Как сообщает Московская биржа, курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и чуть сильнее по отношению к евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск растёт на 8 копеек, до 60,66 рубля, евро — на 45 копеек, до 61,43 рубля.