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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 10:30

Нефтяные цены и курс доллара продолжают повышаться

Сегодня нефтяные цены продолжают повышаться, рынок ждёт встречи государств ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу нефти. Как сообщает «Bloomberg» со ссылкой на источники в ОПЕК+, альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Finmarket.ru сообщает, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

«Мы ожидаем существенного сокращения квоты ОПЕК+ на бумаге, однако в реальности его объём будет гораздо меньше», - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках «ING Groep NV» в Сингапуре.

«Снижение на 1 млн б/с будет означать реальное уменьшение добычи менее чем на 400 тыс. б/с», - приводит слова эксперта агентство «Bloomberg».

С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстаёт от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота ОПЕК+ увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тысяч б/с.

Цены на нефть упали на 25% в прошедшем квартале на фоне сигналов ослабления мировой экономики в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Эксперты опасаются глобальной рецессии и, соответственно, снижения спроса на нефть.

А в это время сСтоимость доллара во вторник утром поднимается по отношению к иене и опускается к евро, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник инвесторы не ожидают важных макроэкономических данных, при этом биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днём, поэтому до открытия торговых площадок Европы и США объём торгов снижен.

На текущей неделе инвесторы ожидают важную статистику по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

По данным Московской биржи, изменения доллара США в самом начале торгов были незначительными, при этом сделок с евро за первые 10 минут не было, рубль демонстрировал боковую динамику в ожидании новых ключевых сигналов с мировых рынков.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 58,84 руб./$1 (- 2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,27 рубля выше уровня действующего официального курса. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 58,8591 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар почти не изменился (-0,09 копейки.) Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 61,58 копейки - до 54,2158 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 1,29 рубля, евро подешевел на 17,89 рубля.

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