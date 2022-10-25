Нефтяные цены колеблются между ростом и снижением, курс рубля слабо снижается против доллара, но прибавляет к евро и юаню

Нефтяные цены сегодня колеблются между ростом и снижением в ходе торгов. Как пишет finmarket.ru, трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет «Bloomberg».

Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в III квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.

«Вполне возможно, что риски рецессии, а также падения спроса в Китае преувеличены и уже заложены в рынок, - отмечает управляющий партнер «SPI Asset Management» Стивен Иннес, мнение которого приводит «Bloomberg». - Снижение добычи странами ОПЕК+ в ноябре и вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз в декабре - это главные факторы, которые будут служить катализаторами роста цен и приведут к их подъёму до $100 за баррель к концу года».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается против доллара, но прибавляет к евро и юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,26, 60,29 и 8,31 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск повышается на 7 копеек, до 61,26 рубля, евро — снижается на 31 копейку, до 60,29 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,31 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, слабо дешевеет к иене и фунту стерлингов.