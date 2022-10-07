Маловато будет: индексация пенсий на 4,8% с 1 января 2023 года недостаточная - ФНПРВидеоролик о Мурманской области — в числе победителей конкурса «Россия: 85 приключений»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.22 10:30

Нефтяные цены меняются слабо, курс рубля перешёл к росту

Сегодня нефтяные цены меняются слабо после роста на протяжении четырёх сессий подряд на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с. Brent накануне обновил максимум за месяц, WTI - доросла до максимума с 14 сентября, согласно данным «Dow Jones Market Data». Оба сорта могут завершить неделю подъемом на 11%.

Как сообщает finmarket.ru, нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении.

Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что добавляет к беспокойству из-за нехватки предложения и подталкивает котировки вверх, пишет «Trading Economics».

Доллар США стабилен к основным валютам мира в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда США. Рынок ждёт публикации данных по безработице в США за сентябрь, которые могут указать на «здоровье» рынка труда страны и определить ожидания трейдеров относительно дальнейшей траектории монетарной политики.

Эксперты полагают, что уровень безработицы в стране в сентябре остался на августовской отметке в 3,7%, а число новых рабочих мест увеличилось на 250 тысяч, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, курс российской валюты в начале торгов пятницы после краткосрочного ослабления до 61 рубля против доллара перешёл к росту, также прибавляет к юаню и евро: инвалюты торгуются на 60,65, 8,54 и 58,99 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.13 мск снижался на 25 копеек, до 60,65 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,54 рубля, евро — на 11 копеек, до 58,99 рубля. Минутами ранее курс доллара обновил максимум с 22 сентября, поднявшись до 61 рубля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Отражение гор: Алтай». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Маловато будет: индексация пенсий на 4,8% с 1 января 2023 года недостаточная - ФНПР-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены меняются слабо, курс рубля перешёл к росту-PRO Энергетику (18+)Инженер Кольской АЭС занял первое место в конкурсе специалистов коммерческого диспечирования-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширена государственная поддержка граждан, страдающих фенилкетонурией
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика