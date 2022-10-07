Нефтяные цены меняются слабо, курс рубля перешёл к росту

Сегодня нефтяные цены меняются слабо после роста на протяжении четырёх сессий подряд на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с. Brent накануне обновил максимум за месяц, WTI - доросла до максимума с 14 сентября, согласно данным «Dow Jones Market Data». Оба сорта могут завершить неделю подъемом на 11%.

Как сообщает finmarket.ru, нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении.

Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что добавляет к беспокойству из-за нехватки предложения и подталкивает котировки вверх, пишет «Trading Economics».

Доллар США стабилен к основным валютам мира в пятницу утром в преддверии публикации данных по рынку труда США. Рынок ждёт публикации данных по безработице в США за сентябрь, которые могут указать на «здоровье» рынка труда страны и определить ожидания трейдеров относительно дальнейшей траектории монетарной политики.

Эксперты полагают, что уровень безработицы в стране в сентябре остался на августовской отметке в 3,7%, а число новых рабочих мест увеличилось на 250 тысяч, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, курс российской валюты в начале торгов пятницы после краткосрочного ослабления до 61 рубля против доллара перешёл к росту, также прибавляет к юаню и евро: инвалюты торгуются на 60,65, 8,54 и 58,99 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.13 мск снижался на 25 копеек, до 60,65 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,54 рубля, евро — на 11 копеек, до 58,99 рубля. Минутами ранее курс доллара обновил максимум с 22 сентября, поднявшись до 61 рубля.