Нефтяные цены на нефть продолжили активно опускаться, юань упал до минимума с 2007 года

Нефтяные цены на нефть продолжили активно опускаться сегодня утром после снижения накануне.

Как пишет finmarket.ru, ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.

Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством «Bloomberg» аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 679 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на аналогичную величину.

«Если это не сигналы устойчивого внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира, то что?», - заявляет старший аналитик «Phillip Nova Pte» Приянка Сачдева.

Управляющий партнёр «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир в свою очередь написал, что снижение нефтяных котировок можно рассматривать как возможность для наращивания длинных позиций.

По данным Московской биржи, доллар США слегка укреплялся в самом начале торгов, рубль демонстрировал разнонаправленные колебания из-за влияния противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 98,41 рубля (+16,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 21,64 копейки выше уровня действующего официального курса. Потом рост доллара усилился, евро тоже дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 98,4893 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил 24,18 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 15,89 копейки и составил 105,5714 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 29,32 копейки, евро - на 29,38 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к евро и фунту, инвесторы оценивают выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

В пятницу юань упал до минимума с 2007 года под давлением оттока капиталов и разницы между доходностью в Китае и в других ключевых экономиках, особенно в США. Вероятно, он закончит неделю самым глубоким падением с февраля, став самой слабой из азиатских валют и потеряв против доллара с начала этого года около 6,1%.