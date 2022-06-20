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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.22 10:30

Нефтяные цены незначительно изменяются, курс рубля снижается

Нефтяные цены незначительно изменяются сегодня после резкого падения в пятницу, обусловленного ростом опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.

Как пишет finmarket.ru, по итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%. До этого Brent показывала подъём по итогам четырёх недель подряд, WTI - семи. «Опасения в отношении перспектив спроса на нефть увеличиваются на фоне растущих страхов, что рост мировой экономики будет замедляться в ближайшие месяцы», - отмечает аналитик «City Index» и «Forex.com» Фавад Разакзада. «Есть вероятность, что экономический спад окажется более тяжёлым, чем ожидалось, и это беспокоит инвесторов больше всего», - приводил слова эксперта «Market Watch».

Тем временем основатель сингапурской «Vanda Insights» Вандана Хари отмечает, что несмотря на опасения в отношении перспектив мировой экономики, проблема снижения предложения нефти на мировом рынке сохранится, пока продолжается российско-украинский конфликт. Это будет поддерживать нефтяной рынок, считает она.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остаётся.

Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.

В ходе торгов в понедельник доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Китайский юань укрепляется в паре с долларом в понедельник после решения Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) сохранить неизменными ключевые процентные ставки. Курс доллара относительно юаня опустился до 6,6811 юаня по сравнению с 6,7167 юаня на закрытие рынка в пятницу.

Сегодня утром, как сообщает Мосбиржа, курс доллара в начале торгов повышается к рублю на 25 копеек, до 56,66 рубля, евро — на 13 копеек, до 58,99 рубля.

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