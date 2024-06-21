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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.24 10:30

Нефтяные цены незначительно опускаются, средневзвешенный курс юаня повысился на 31,71 копейки

Нефтяные цены незначительно опускаются сегодня с утра после повышения по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США.

«В целом данные о запасах говорят, что нефтяной рынок сжимается, - отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар, которого цитирует «Bloomberg». - Ключевым риском, который может привести к снижению цен на нефть, в краткосрочной перспективе является возможность более слабого, чем ожидается, повышения спроса на нефть в Китае».

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, стабилен в паре с фунтом стерлингов и иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

Накануне DXY подскочил на 0,4% на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) будет отставать от других крупных мировых ЦБ в плане смягчения денежно-кредитной политики, отмечает «Market Watch».

Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам заседания в четверг, отметив при этом продолжающееся ослабление инфляционного давления и снижение инфляционных ожиданий. Протокол заседания показал, что некоторые из членов комитета по денежно-кредитной политике (MPC) британского ЦБ, поддержавшие сохранение ставки на прежнем уровне, склоняются в пользу её снижения.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли был среди членов MPC, высказавших наибольшую уверенность в том, что инфляция в Британии движется в верном направлении.

По словам экономиста консалтинговой компании Eurasia Group Йенса Ларсена, которого цитирует «Financial Times», британский ЦБ «дал довольно сильный сигнал» о том, что MPC готов проголосовать за снижение ставки на заседании 1 августа.

Швейцарский ЦБ вчера снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,25% годовых. SNB опустил ставку по итогам второго заседания подряд на фоне ослабления базовой инфляции.

Федрезерв, при этом, не спешит со смягчением монетарной политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил накануне, что период сохранения инфляционного давления в американской экономике затягивается, пишет «Market Watch». При этом Баркин уверен, что текущий уровень базовой процентной ставки ФРС достаточен, чтобы добиться ослабления инфляции. Для этого, однако, потребуется время, отметил он в ходе мероприятия в четверг.

В настоящее время трейдеры оценивают в 64% вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, по данным «CME FedWatch».

Курс доллара относительно офшорного юаня опустился до 7,2865 юаня против 7,2909 юаня накануне.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчётов «сегодня» по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,71 копейки и составил 11,5086 рубля. Минимальный курс юаня составил 11,112 рубля, максимальный - 11,901 рубля. Было заключено 24876 сделок. Объём торгов составил 43952,73 млн рублей, что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,767 рубля за юань.

 

 

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