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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 10:30

Нефтяные цены опускаются, доллар и евро дешевеют

Сегодня нефтяные цены продолжают опускаться после первого за пять сессий снижения накануне.

Как сообщает finmarket.ru, негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа. Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе минэнерго. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает «Market Watch».

Тем временем, запасы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель.

Минэнерго США вчера опубликовало данные о запасах сразу за две недели.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно дешевел в самом начале торгов, рубль был близок к стабильности в ожидании новых сигналов, способных задать направление.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,43 рубля (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 3,15 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов курс доллара продолжал снижаться, евро также дешевел.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,432 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар потерял 2,55 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 28,14 копейки и составил 96,9511 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 2,45 копейки, евро - на 18,23 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной.

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