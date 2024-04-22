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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.24 10:30

Нефтяные цены опускаются, доллар немного прибавляет, евро также повышался

Сегодня нефтяные цены опускаются после уверенного подъёма по итогам прошлой недели.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран заявил, что удар Израиля по стране, совершенный в ночь на пятницу, не привёл к жертвам или серьёзному ущербу.

Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по провинции Исфахан, сообщило агентство «ЭФЭ» со ссылкой на главнокомандующего армией генерал-майора Абдолрахима Мусави.

Между тем Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкции на этой неделе должен рассмотреть Сенат.

Реального ралли на нефтяном рынке нет, поскольку «на данный момент мы не видим увеличения рисков для крупных производителей нефти в регионе», говорит аналитик «Tradition Energy» Гэри Канингем, слова которого приводит «Market Watch».

Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак остаются в стороне от конфликта.

«В действительности под угрозой только иранские поставки нефти - и то лишь в случае разрастания конфликта», - отмечает Канингем.

По данным Московской биржи, сегодня доллар начал торги повышением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,2975 рубля (+14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,34 копейки ниже действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил немного прибавлять, евро также повышался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,3084 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 15,59 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 11,96 копейки и составил 99,5121 рубля.

К официальному курсу американская валюта потеряла 13,25 копейки, евро - 6,76 копейки.

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