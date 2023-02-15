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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 10:30

Нефтяные цены опускаются, курс доллара США умеренно поднимается к евро и фунту стерлингов

Нефтяные цены опускаются сегодня утром, продолжая негативно реагировать на сообщения о продаже нефти из стратегического резерва США.

Как пишет finmarket.ru, накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Высвобождение топлива из запасов будет происходить в рамках достигнутых ещё в 2015 году договоренностей и связано с исполнением госбюджета, сказал редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи в интервью «MarketWatch».

«Но, когда трейдеры видят на экране заголовок новости про высвобождение нефти из стратегического резерва, они первым делом думают про рост предложения на рынке, после чего сначала жмут кнопку «продать» и только потом уже задают вопросы», - добавил он.

Тем временем ОПЕК накануне повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с. Ожидается, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Оценка спроса на нефть в первом квартале 2023 года увеличена на 220 тысяч б/с по сравнению с предыдущим прогнозом, до 101,26 млн б/с; во втором - на 50 тысяч б/с, до 100,7 млн б/с. Прогноз на третий квартал увеличен на 90 тысяч б/с, до 101,99 млн б/с.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 10,5 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18.30 мск. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 1,2 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США поднялся выше 74 рублей впервые с 25 апреля прошлого года. Евро слабо растёт и торгуется по 79,28 рубля, юань незначительно снижается — до 10,8 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.42 мск поднимается на 21 копейку — до 74,01 рубля, евро — на 3 копейки, до 79,28 рубля, юань незначительно снижается — до 10,8 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается к евро и фунту стерлингов, трейдеры оценивают данные об американской инфляции в январе.

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