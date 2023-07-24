Нефтяные цены опускаются, курс рубля находится в условиях влияния разнонаправленных факторов

Нефтяные цены опускаются сегодня после уверенного подъёма по итогам прошлой недели. По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, стоимость WTI выросла на 2,3%, до максимума с 25 апреля.

Как пишет finmarket.ru, внимание трейдеров на текущей неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая, как ожидается, поднимет ставку ещё на 25 базисных пунктов. Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ повышает вероятность спада в экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть.

«Ожидания нового подъёма ставки Федрезервом оказывают некоторое давление на нефтяной рынок, однако, я полагаю, что в основном это событие уже заложено в цены», - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV».

Поддержку рынку оказывают ожидания снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на «Bloomberg TV» в выходные, что из-за сокращения производства рядом стран нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом во втором полугодии даже несмотря на то, что существенного роста спроса в Китае не происходит.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно плюсовал в самом начале торгов, рубль был стабилен в условиях влияния разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,0075 рубля (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 62,29 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,013 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар прибавил 9,3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» просел на 2,56 копейки и составил 101,1744 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 62,84 копейки, евро - 51,82 рубля.

Курс доллара остаётся почти неизменным к евро в понедельник утром, за день до начала заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.