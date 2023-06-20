Нефтяные цены опускаются, курс рубля следует за ними

Нефтяные цены опускаются сегодня на сигналах о том, что стимулирующие меры в Китае недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны и спрос на нефть.

Как пишет finmarket.ru, накануне аналитики сразу нескольких инвестбанков, включая «Goldman Sachs Group Inc.», ухудшили прогнозы для китайской экономики.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сегодня понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

Цены на нефть могут завершить в минусе второй квартал подряд на фоне достаточного предложения на рынке и ожиданий ослабления спроса в условиях ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги повышением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,32 рубля (+17,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,09 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 84,2672 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 12,47 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 15,34 копейки и составил 91,9534 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 28,06 копейки, евро - на 15,68 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно дешевеет к евро, дорожает к иене и фунту стерлингов. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также заседание Банка Англии.