Нефтяные цены опускаются, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов

Нефтяные цены опускаются с утра, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, в январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В выходные стало известно о гибели трёх американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что принял решение по поводу ответа на атаку беспилотников на базу США в Иордании.

Вместе с тем американский президент подчеркнул, что США не хотят крупного конфликта на Ближнем Востоке.

«Все внимание сейчас сфокусировано на следующем шаге США, который, вероятно, определит дальнейшее движение нефтяного рынка», - говорит главный аналитик «SI Securities Corp.» Уилл Сунгчил Юн.

Президент США утверждал, что Иран причастен к поставкам оружия тем лицам, которые совершили нападение на базу. Тегеран, однако, отрицает свою вовлеченность и призывает Штаты использовать дипломатические методы для ослабления напряженности.

«Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке остаётся самым очевидным, причём увеличивающимся, риском для нефтяного рынка», - говорится в обзоре аналитиков «JPMorgan».

«Хотя эскалации ситуации исключать нельзя, мы по-прежнему считаем её маловероятной, поскольку у главных сторон конфликта есть мощные стимулы избегать прямой конфронтации и пока они действовали соответственно», - приводит мнение экспертов «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом, рубль был стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,86 рубля (+14 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 57,13 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,7237 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар прибавил всего 0,37 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 32,55 копейки и составил 97,177 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 43,5 копейки, евро - на 38,75 копейки.