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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.22 10:30

Нефтяные цены почти не меняются, курс рубля перешёл к снижению против доллара и юаня

Нефтяные цены почти не меняются сегодня после завершения торгов предыдущего дня ростом.

Как пишет finmarket.ru, в центре внимания трейдеров на этой неделе ряд заседаний центробанков в мире, включая заседания ФРС и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведёт к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы.

Между тем потенциальное увеличение предложения на рынке может также негативно сказаться на нефтяных котировках. Администрация президента США Джо Байдена объявила, что продаст дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва, пишет «Bloomberg».

Кроме того, национальная нефтяная компания ОАЭ «Adnoc» объявила о мерах по увеличению добычи до 5 млн баррелей нефти в сутки к 2025 году с текущих 3,4 млн баррелей в сутки.

Тем временем НПЗ в Китае подали заявки на поставки дополнительных 15 млн тонн нефтепродуктов в рамках экспортной квоты, что может увеличить предложение топлива в мире.

Изменения доллара США на Московской бирже на старте торгов были незначительны, при этом сделок с евро за первые 20 минут не было; рубль демонстрировал боковую динамику в основных валютных парах в ожидании новых стимулов.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов вторника переходит к снижению против доллара — до 60,29 рубля, юаня — тоже прибавляет, с евро сделок нет.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.13 мск повышался на 13 копеек, до 60,29 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,58 рубля.

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