Нефтяные цены поднимаются, а рубль ждёт новых ярких стимулов к движению

Сегодня нефтяные цены поднимаются на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, они упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.

Официальные данные о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы Минэнерго США сегодня в 17.30 мск.

Нефтяной рынок завершает II квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Статданные, обнародованные во вторник, показывают, однако, что экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федрезерва. Индекс потребительского доверия в стране в июне вырос до максимума с января 2022 года, а продажи квартир в новостройках в мае были самыми высокими с февраля прошлого года.

«Сильные экономические статданные, которые мы видели вчера, повышают вероятность дальнейшего подъёма ставки Федрезервом, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - Этот тот самый момент, когда хорошие новости - это плохие новости для рынка».

По данным Московской биржи, доллар США незначительно изменялся в самом начале торгов, рубль был стабилен в ожидании новых ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 85,1225 рубля (+6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,21 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 85,1496 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 8,96 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 2,34 копейки и составил 93,2559 рубля.

К официальному курсу американская валюта прибавила 9,92 копейки, евро - 11,86 копейки.

Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в среду утром, рынки ожидают публикацию макростатистики из Европы и США, следует из данных торгов.