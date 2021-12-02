Мурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять УгловВ Мурманской области стартовала акция «Новогоднее чудо»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.21 10:30

Нефтяные цены поднимаются сегодня после снижения накануне

Нефтяные цены поднимаются сегодня после снижения накануне на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Беспокойство у трейдеров вызывает риск введения очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырьё.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения «омикроном» был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

Как сообщает finmarket.ru, в центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также с появлением штамма «омикрон».

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 900 тысяч баррелей. Эксперты, опрошенные «S&P Global Platts», в среднем ожидали падения на 2,7 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей, дистиллятов - на 2,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост соответственно на 900 тысяч баррелей и 1 млн баррелей.

Курс евро в четверг утром стабилен к доллару в ожидании макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

Рубль в среду незначительно подешевел: пара доллар-рубль отступила к отметке 74,2 рубля на фоне падения цен на нефть ниже 70 долларов за баррель. Вчера попытки рубля укрепиться не увенчались успехом: на фоне ухудшения внешней конъюнктуры ослабли нефтяные котировки и опасения по ухудшению эпидемиологической ситуации в мире привели к росту пары доллар-рубль.

Сегодня в рамках утренней сессии рубль пара доллар/рубль консолидируется вблизи уровня вчерашнего закрытия. В дальнейшем, в случае улучшения настроений на мировых рынках, национальная валюта может попытаться продолжить рост, в результате чего доллар сделает шаг к середине диапазона 73,5-74,5 рубля, который, на взгляд экспертов, остается актуальным для американской валюты на фоне отскока цен на рынке энергоносителей.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены поднимаются сегодня после снижения накануне-PRO Энергетику (18+)Эксплуатация Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии-PRO ЖКХ (18+)В Луостари приводят в порядок крыши жилых домов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Энергетическим напиткам дали бой за круглым столом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика