Нефтяные цены поднимаются сегодня после снижения накануне на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Беспокойство у трейдеров вызывает риск введения очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырьё.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения «омикроном» был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

Как сообщает finmarket.ru, в центре внимания трейдеров в четверг - заседание министров государств ОПЕК+, которым предстоит принять решение о том, стоит ли корректировать согласованные ранее уровни наращивания добычи в связи с высвобождением стратегических резервов рядом стран, включая США, а также с появлением штамма «омикрон».

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 ноября, на 900 тысяч баррелей. Эксперты, опрошенные «S&P Global Platts», в среднем ожидали падения на 2,7 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей, дистиллятов - на 2,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост соответственно на 900 тысяч баррелей и 1 млн баррелей.

Курс евро в четверг утром стабилен к доллару в ожидании макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

Рубль в среду незначительно подешевел: пара доллар-рубль отступила к отметке 74,2 рубля на фоне падения цен на нефть ниже 70 долларов за баррель. Вчера попытки рубля укрепиться не увенчались успехом: на фоне ухудшения внешней конъюнктуры ослабли нефтяные котировки и опасения по ухудшению эпидемиологической ситуации в мире привели к росту пары доллар-рубль.

Сегодня в рамках утренней сессии рубль пара доллар/рубль консолидируется вблизи уровня вчерашнего закрытия. В дальнейшем, в случае улучшения настроений на мировых рынках, национальная валюта может попытаться продолжить рост, в результате чего доллар сделает шаг к середине диапазона 73,5-74,5 рубля, который, на взгляд экспертов, остается актуальным для американской валюты на фоне отскока цен на рынке энергоносителей.