Нефтяные цены пошли вниз, а рубль укрепляется

Сегодня нефтяные цены снижаются после 4-процентного скачка накануне из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке. В центре внимания трейдеров остаётся ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

Как сообщает finmarket.ru, в минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек, сообщило агентство «Bloomberg». Это вызвало опасения, что Ливию ждёт очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания «National Oil Corp.», однако, сообщила в понедельник, что объём добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

«Новая волна опасений снижения добычи в Ливии вместе с неопределенностью в отношении предстоящего заседания ОПЕК+ обеспечили поддержку нефтяному рынку в понедельник, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - Однако, без крупных перебоев в поставках или интервенций ОПЕК+, вряд ли можно ждать существенного подъема цен в ближайшей перспективе».

В ходе сегодняшних торгов доллар дешевеет относительно евро и иен, стабилен в паре с фунтом стерлингов. Трейдеры продолжают оценивать сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также ждут статданных по американской экономике, которые могут оказать влияние на динамику валютных курсов.

Несмотря на «ястребиные» сигналы от ЕЦБ, инвесторы по-прежнему сомневаются, что европейский Центробанк сможет поднимать ставки столь же быстрыми темпами, как ФРС, отмечает «Dow Jones».

По данным Московкой биржи, курс рубля в начале торгов вторника слабо подрастает к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 60,3 рубля, евро — около 60,2 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.10 мск снижается на 11 копеек, до 60,29 рубля, евро — на 22 копейки, до 60,20 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия — 8,726 рубля.