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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.22 10:30

Нефтяные цены повышаются, а курс рубля проявляет волатильность

Нефтяные цены повышаются в последний рабочий день уходящего года на фоне низкой активности торгов, завершая IV квартал в минусе.

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок оказывают опасения, что резкое снятие карантинных ограничений в Китае, которое уже привело к увеличению заболеваемости COVID-19, ослабит экономику страны и, соответственно, спрос на нефть. Кроме того, инвесторы не исключают новой волны заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Данные министерства энергетики США, обнародованные вчера, показали неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тысяч баррелей, тогда как опрошенные «Bloomberg» аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тысячи  баррелей.

«Впереди у нас ещё один год, в котором нас ждёт серьёзная неопределенность, и нефтяной рынок останется высоко волатильным, - отмечает главный аналитик «Oanda» Крейг Эрлам, слова которого приводит «Bloomberg». - Новый год обещает множество сюрпризов и поворотов».

По данным Московской биржи, курс валюты РФ в начале торгов последнего рабочего дня года волатилен и меняет направление динамики и к доллару, и к юаню, и к евро, переходя из минуса в плюс и обратно: сейчас доллар торгуется дешевле 72 рублей, юань – по 10,2 рубля, евро – дороже 76 рублей.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.13 мск снижается на 41 копейку, до 71,76 рубля, юаня — торгуется у уровня предыдущего закрытия, 10,19 рубля, евро — повышается 31 копейку, до 76,31 рубля. В первые минуты торгов доллар колебался в диапазоне 71,77-72,36 рубля, юань – в пределах 10,17-10,22 рубля, евро – в районе 74,85-76,38 рубля.

Доллар США слабо укрепляется к евро на торгах в пятницу, стабилен в паре с фунтом стерлингов и дешевеет к иене.

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