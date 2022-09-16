Нефтяные цены повышаются, а курс рубля в начале торгов пятницы слабеет

Нефтяные цены повышаются сегодня утром после резкого снижения накануне, вызванного укреплением доллара и опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

«Доллар активно восстановился и удерживается у недавних максимумов на фоне «ястребиного» прогноза политики Федрезерва на ближайшие месяцы», - написали аналитики энергетического отдела «StoneX».

Как пишет finmarket.ru, сентябрьское заседания ФРС состоится на следующей неделе, и рынок уверен, что центробанк снова повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, чтобы замедлить сохраняющуюся высокую инфляцию в США. «На ближайшую перспективу мы придерживаемся осторожного прогноза относительно цен на нефть, поскольку на мировую экономику оказывают давление растущие ставки, подрывая спрос на топливо», - написал старший рыночный экономист «Spartan Capital Securities» Питер Кардилло.

А в это время доллар США демонстрирует подъём к евро, иене и фунту стерлингов. Всё внимание инвесторов направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе, пишет «Trading Economics».

Доллар также получает поддержку за счёт статуса актива «надёжной гавани», поскольку инвесторы в целом полагают, что американская экономика лучше справится с надвигающейся глобальной рецессией, чем экономики других регионов мира.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов пятницы слабеет к доллару и евро: доллар поднялся до 59,93 рубля, евро — до 59,8 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск растёт на 13 копеек, до 59,93 рубля, евро — на 2 копейки, до 59,8 рубля. Курс юаня остается на уровне прошлого закрытия — 8,57 рубля.