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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.22 10:30

Нефтяные цены повышаются, а рубль в начале торгов пятницы немного слабеет по отношению к доллару и евро

Сегодня нефтяные цены повышаются, но завершают неделю снижением более чем на 2% на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив китайского спроса. Как сообщает finmarket.ru, заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти вводить новые карантинные меры, отмечает «Bloomberg».

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объёма сырья из РФ.

Как сообщила вчера №The Wall Street Journal», страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть. Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, - страны с развитой судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.

«Введение потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель не окажет существенного влияния на рынок, поскольку она уже и так продаётся по этой стоимости», - считает аналитик по сырьевому сектору «Kotak Securities Ltd.» Равинда Рао, мнение которого приводит «Bloomberg».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов пятницы немного слабеет по отношению к доллару и евро и так же символически его курс растёт к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 60,74, 63,24 и 8,45 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск растёт на 7 копеек, до 60,74 рубля, евро — на 4 копейки, до 63,24 рубля, юаня — снижается на 0,3 копейки, до 8,45 рубля.

Доллар США незначительно повышался в самом начале торгов на Московской бирже, рубль был стабилен на фоне низколиквидного рынка. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 24,46 копейки, евро - на 43,79 копейки.

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