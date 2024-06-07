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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.24 10:30

Нефтяные цены повышаются, американская валюта и евро подорожали официальному курсу

Нефтяные цены повышаются сегодня третью сессию подряд, но завершают неделю в минусе из-за резкого снижения в её первые дни на решениях ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Теперь министры «пытаются несколько сдать назад», говоря о планируемой отмене ограничений, отмечает аналитик «StoneX» Алекс Хоудс.

«Заявления некоторых из ключевых представителей ОПЕК+ помогают ослабить «медвежий» настрой», - приводит слова эксперта «Market Watch».

Так, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге в четверг, что недавние корректировки соглашения ОПЕК+ по добыче нефти были успешными. Он выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным и обвинил мировые инвестбанки в неверной интерпретации итогов заседания.

По данным Московской биржи, доллар США немного просел в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,72 рубля (-12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 4,54 копейки ниже уровня действующего официального курса. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,8185 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар потерял 2,15 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 2,46 копейки и составил 96,8071 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 5,81 копейки, евро - на 23,73 копейки.

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