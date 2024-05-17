В рамках Года семьи в Кольском Заполярье прошли «Большие семейные выходные»Музеи Кольского Заполярья готовятся к участию в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.05.24 10:30

Нефтяные цены повышаются: американская валюта подорожала, евро подешевел к официальному курсу

Сегодня нефтяные цены повышаются с утра и завершают неделю ростом. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже «ICE Futures» по данным на 8.15 мск составила $83,53 за баррель, что на $0,26 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,52 (0,6%), до $83,27 за баррель.

Как пишет finmarket.ru, на этой неделе Brent подорожал на 0,9%, WTI - более чем на 1% на фоне сигналов ослабления инфляции в США, повысивших надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Смягчение политики американского ЦБ должно поддержать экономическую активность в США и, соответственно, спрос на нефть.

Поддержку рынку также оказало снижение запасов энергоносителей в Штатах на прошлой неделе. Согласно данным минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране упали на 2,51 млн баррелей, бензина - снизились на 235 тысячи баррелей, дистиллятов - на 45 тысяч баррелей.

Трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+, которая пройдёт 1 июня.

Рынок ожидает, что альянс сохранит прежние ограничения добычи, отмечает управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж.

Кроме того, «с учётом старта предвыборной кампании в США, мы ожидаем усиления риторики и жёстких заявлений в отношении таких производителей нефти как Иран и Венесуэла, что может привести к сокращению предложения», говорит эксперт, мнение которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,01 рубля (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 8,36 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил чуть дорожать, евро при этом почти не менялся.

Рубль относительно стабилен в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,0384 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 7,09 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился всего на 0,41 копейки и составил 98,8666 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 11,45 копейки, евро подешевел на 3,12 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Правовая консультация (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)У дистанционной занятости нет недостатков — уверен каждый третий работающий на удалёнке-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены повышаются: американская валюта подорожала, евро подешевел к официальному курсу-PRO Энергетику (18+)На котельной в Росте приступили к демонтажу старых американских угольных котлов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика