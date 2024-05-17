Нефтяные цены повышаются: американская валюта подорожала, евро подешевел к официальному курсу

Сегодня нефтяные цены повышаются с утра и завершают неделю ростом. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже «ICE Futures» по данным на 8.15 мск составила $83,53 за баррель, что на $0,26 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,52 (0,6%), до $83,27 за баррель.

Как пишет finmarket.ru, на этой неделе Brent подорожал на 0,9%, WTI - более чем на 1% на фоне сигналов ослабления инфляции в США, повысивших надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Смягчение политики американского ЦБ должно поддержать экономическую активность в США и, соответственно, спрос на нефть.

Поддержку рынку также оказало снижение запасов энергоносителей в Штатах на прошлой неделе. Согласно данным минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране упали на 2,51 млн баррелей, бензина - снизились на 235 тысячи баррелей, дистиллятов - на 45 тысяч баррелей.

Трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+, которая пройдёт 1 июня.

Рынок ожидает, что альянс сохранит прежние ограничения добычи, отмечает управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж.

Кроме того, «с учётом старта предвыборной кампании в США, мы ожидаем усиления риторики и жёстких заявлений в отношении таких производителей нефти как Иран и Венесуэла, что может привести к сокращению предложения», говорит эксперт, мнение которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,01 рубля (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 8,36 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил чуть дорожать, евро при этом почти не менялся.

Рубль относительно стабилен в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,0384 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 7,09 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился всего на 0,41 копейки и составил 98,8666 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 11,45 копейки, евро подешевел на 3,12 копейки.