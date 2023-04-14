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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.23 10:30

Нефтяные цены повышаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Нефтяные цены повышаются и завершают неделю ростом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи.

Как сообщает finmarket.ru, ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.

В пятницу ежемесячный обзор по нефтяному рынку обнародует Международное энергетическое агентство (МЭА). Ранее на этой неделе глава МЭА Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может превысить предложение во втором полугодии текущего года.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, вызванное растущими ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) благодаря сигналам ослабления инфляции и замедления экономического роста в Штатах.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно прибавлял в самом начале торгов, рубль не проявлял резких движений в ожидании сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,5 рубля (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17,58 копейки ниже уровня действующего официального курса. Однако чуть позже доллар США начал слабеть, а рубль перешёл к укреплению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,3316 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 6,84 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал на 32,5 копейки и составил 90,065 рубля.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта потеряла 34,42 коп., евро прибавил 6,15 коп.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Ослаблению доллара способствуют сигналы замедления инфляции в США, усилившие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

 

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