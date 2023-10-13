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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.23 10:30

Нефтяные цены повышаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Нефтяные цены сегодня повышаются и завершают неделю в плюсе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, с начала этой недели Brent подорожала на 2,4%, WTI - более чем на 1%, в связи с опасениями сокращения поставок с Ближнего Востока в результате обострения конфликта в регионе вслед за атакой ХАМАС на Израиль.

Данные о резком росте запасов нефти в США и рекордных объёмах добычи привели к снижению стоимости WTI в четверг. Однако геополитические риски, а также прогнозы роста глобального спроса на нефть продолжают оказывать поддержку рынку.

«Конфликт на Ближнем Востоке будет подогревать страх на нефтяном рынке до тех пор, пока мир зависит от нефтепродуктов», - говорит редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. «До тех пор, пока мы не увидим прекращения огня, что, я надеюсь, произойдёт скоро, повышательное давление на нефтяной рынок сохранится», - приводит слова эксперта «Market Watch».

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 6 октября, подскочили на 10,18 млн баррелей, сообщило в четверг минэнерго США. Добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 300 тысяч баррелей в сутки (б/с), до рекордных 13,2 млн б/с.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 12 октября пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

По данным Московской биржи, доллар США почти не изменился в самом начале торгов, рубль держится нейтрально, взяв паузу после уверенного роста на решении властей РФ об обязательной продаже валютной выручки для отдельного списка экспортеров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,44 рубля (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 44,27 копеек выше уровня действующего официального курса.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль стабилизировался вблизи значений, достигнутых в ходе предыдущей сессии на оптимизме после объявленных мерах валютного регулирования. Не исключено, что в дальнейшем укрепление нацвалюты будет продолжено на ожиданиях увеличения предложения валюты после решения властей РФ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами. Рубль ощущает поддержку со стороны сырьевого рынка - цены на нефть растут. Сдерживающим фактором является пессимистичный настрой инвесторов к рисковым активам.

Через час торгов доллар продолжал прибавлять, повышался и курс евро.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 97,5764 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил 14,89 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 28,51 копейки и составил 103,0976 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 58,16 копейки, евро - на 6,26 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

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