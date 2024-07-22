Нефтяные цены повышаются, доллар США резко дешевеет в паре с иеной

Нефтяные цены повышаются сегодня после существенного снижения по итогам прошлой недели. Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде, которая может привести к снижению добычи нефти в стране.

Как пишет finmarket.ru, президент США Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Опасения возникновения дефицита на рынке в краткосрочной перспективе остановили снижение цен на нефть в понедельник, говорится в обзоре аналитиков «ANZ Research». Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объёме порядка 348 тысяч баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, резко дешевеет в паре с иеной.

Трейдеры оценивают новости из США. Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

На прошлой неделе DXY увеличился на 0,3% на фоне сильных статданных по экономике США. Тем не менее, с начала июля индекс потерял 1,5% в связи с ростом ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

По состоянию на 9.39 мск за евро давали $1,0886 по сравнению с $1,0882 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара относительно иены опустился до 156,53 иены с 157,48 иены на закрытие предыдущих торгов.

Эксперты полагают, что Банк Японии может повысить ключевую процентную ставку на следующей неделе на фоне сохранения устойчивой инфляции в стране, отмечает «Trading Economics».

Стоимость доллара в паре с офшорным юанем увеличилась до 7,2926 юаня против 7,2855 юаня на закрытие рынка в пятницу. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сегодня опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,02/89,9 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 21 копейку, средний курс продажи упал на 105 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88,1-88 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 89,1-89,2 рубля за доллар.