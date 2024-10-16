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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.24 10:30

Нефтяные цены повышаются, доллар США стабилен к евро и иене, фунт резко дешевеет

Нефтяные цены повышаются сегодня утром, корректируясь после 4-процентного снижения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, падение рынка во вторник было связано с ослаблением опасений серьёзного нарушения поставок нефти с Ближнего Востока после появления в СМИ информации о том, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану в ответ на недавнюю атаку станут скорее военные, а не нефтяные объекты, сообщила газета «The Washington Post» со ссылкой на источники.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тысяч баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тысяч б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тысячу б/с.

По мнению МЭА, тенденции нефтяного спроса в текущем году значительно изменятся. Если в прошлом году на Китай пришлось около 70% прироста этого показателя (1,4 млн б/с), то по итогам 2024 года вклад КНР составит лишь 20%.

«На данный момент катализаторов роста на нефтяном рынке нет, поскольку опасения трейдеров в отношении перебоев с поставками с Ближнего Востока снижаются, а меры поддержки экономики, объявленные китайскими властями, являются не слишком ясными», - отмечает аналитик «IG Asia Йип Джун Ронг».

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и иене, фунт резко дешевеет после публикации статданных о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в Великобритании.

По состоянию на 9.44 мск за евро давали $1,0877 по сравнению с $1,0893 на закрытие предыдущей сессии.

На этой неделе пройдёт заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трейдеры ждут от регулятора очередного снижения ставок.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,82/98,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 25 копеек, средний курс продажи вырос на 26 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96-95,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,1-96,2 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже утром в среду. Рубль дешевеет, несмотря на небольшую коррекцию вверх цен на нефть после падения в первые дни недели. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5895 рубля (+0,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,12 копейки выше уровня действующего официального курса.

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