Нефтяные цены повышаются, доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены повышаются с утра и, вероятно, завершат неделю в плюсе.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения предложения, укрепившиеся после расширения США санкций против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

С начала недели стоимость контрактов на обе марки нефти выросла более чем на 2%.

Министерство финансов США вчера объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании «Luqing Petrochemical» «за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов».

В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнёрами, сообщила ОПЕК.

Семь нарушавших обязательства стран должны будут снизить добычу на 4,2 млн баррелей в сутки с марта 2025 года по июнь 2026 года включительно. Ирак должен сократить добычу на 1,95 млн б/с, Кувейт - на 141 тысячу б/с, Саудовская Аравия - на 30 тысяч б/с, ОАЭ - на 365 тысяч б/с, Казахстан - на 908 тысяч б/с, Оман - на 99 тысяч б/с, Россия - на 706 тысяч б/с.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене.

Трейдеры оценивают решения центральных банков и дальнейшие перспективы их денежно-кредитной политики.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,26%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,23%.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5%), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив ожидания по инфляции на ближайшие два года. Регулятор также отметил рост неопределенности в плане перспектив экономики. Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что ставка будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов до конца 2025 года.

Евро по данным на 9.25 мск стоил $1,0830 по сравнению с $1,0851 на закрытие предыдущей сессии. Глава ЕЦБ Лагард заявила в ходе выступления в Европарламенте в четверг, что введение Вашингтоном пошлины в 25% на импорт европейских товаров сократит темпы роста ВВП еврозоны на 0,3 процентного пункта в течение первого года, а ответные меры усугубят негативные последствия для экономики. При этом Лагард не ждёт серьёзного усиления инфляционного давления в регионе.

Курс фунта к 9.25 мск опустился до $1,2930 против $1,2967 накануне. Британский ЦБ в четверг оставил базовую ставку на отметке 4,5%. В сообщении Банка Англии по итогам заседания также отмечается обеспокоенность экономической неопределенностью.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,73/92,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 118 копеек, средний курс продажи вырос на 126 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,7-89,8 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,623 рубля (+12,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,11 копейки выше уровня действующего официального курса.