Нефтяные цены повышаются, к официальному курсу американская валюта подешевела, евро прибавил

Нефтяные цены повышаются сегодня на фоне ослабления доллара США, а также уверенного подъёма китайского фондового рынка благодаря ожиданиям восстановления экономики КНР.

Как отмечает finmarket.ru, колебания цен на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса.

«Нефтяной рынок остаётся в узком диапазоне, и это показывает, что трейдеры пока не могут принять каких-то решений, - говорит аналитик «IG Asia Pte» Йип Джун Рон. - Рынок задаётся вопросом, что будет дальше с точки зрения более широкой динамики спроса и предложения».

По данным Московской биржи, доллар был стабилен в самом начале торгов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,2875 рубля (-5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,15 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,2756 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар потерял 6,69 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 22,78 копейки и составил 99,7622 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 7,34 копейки, евро прибавил 20,83 копейки.