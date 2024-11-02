Нефтяные цены повышаются, китайский юань дорожает на Московской бирже

Нефтяные цены повысились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Издание «Axios» сообщало со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Как отмечает finmarket.ru, трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля. «Мы готовы к войне, но мы не хотим эскалации. (...) Дело за израильтянами, если они действительно хотят продолжать, мы им ответим. Наши ракетные возможности очевидны для всех, и все в них верят, и мы доказали это в ходе наших операций», - заявил он в интервью телеканалу «Al-Mayadeen».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,76/98,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 8 копеек, средний курс продажи вырос на 35 копеек. Лучшие курсы покупки составили 97,25-97,15 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,15-97,25 рубля за доллар.

Китайский юань дорожает на Московской бирже утром в субботу. Рубль дешевеет. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6745 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,51 копейки выше уровня действующего официального курса.