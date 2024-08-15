Нефтяные цены повышаются, курс американского доллара практически не изменился по отношению к евро

Нефтяные цены повышаются с утра после снижения днём ранее.

Опубликованные в последние дни в США статданные подтвердили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце. Это будет способствовать ускорению экономического роста и повышению спроса на топливо, отмечает «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, также поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Вчера Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,357 млн баррелей. Между тем эксперты в среднем ожидали сокращения на 2 млн баррелей.

Резервы бензина снизились на 2,894 млн баррелей, дистиллятов - на 1,665 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение первого показателя на 1,4 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара практически не изменился по отношению к евро, снижается в паре с японской иеной.

Опубликованные в последние дни в США статданные подтвердили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце. При этом трейдеры полагают, что высока вероятность сокращения ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 б.п.

Котировки фьючерсов на размер базовой ставки указывают на вероятность её снижения на 2 процентных пункта к июлю следующего года, то есть до 3,25-3,5% годовых с нынешнего диапазона 5,25-5,5%, по данным «CME FedWatch Tool».

По состоянию на 9.27 мск за евро давали $1,1015 по сравнению с $1,1012 по итогам прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,94/91,11 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 21 копейку, средний курс продажи упал на 121 копейку. Лучшие курсы покупки составили 89-88,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90-90,1 рубля за доллар.