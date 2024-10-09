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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 10:30

Нефтяные цены повышаются, курс доллара США умеренно поднимается к основным мировым валютам

Нефтяные цены повышаются сегодня утром после резкого падения днём ранее на сигналах о готовности «Хезбаллы» к перемирию с Израилем.

Как пишет finmarket.ru, бывший лидер «Хезболлы» Хасан Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до того, как был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по столице Ливана, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Между тем исполняющий обязанности главы «Хезболлы» Наим Кассем сказал, что группировка поддерживает усилия Ливана по заключению соглашения о перемирии с Израилем, написало агентство «France Presse». Двое его предшественников были убиты израильскими военными, заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Неясно, согласится ли Израиль на перемирие без полной и безоговорочной капитуляции «Хезболлы», - отметил старший рыночный аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. Соответственно, операция Израиля в Ливане может продолжиться, добавил он.

Ещё одним негативным фактором для рынка нефти стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая накануне не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный прирост с ноября прошлого года.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, согласно опросу «Trading Economics».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается к основным мировым валютам утром, инвесторы ждут статданных по американской экономике и оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 9.39 мск за евро давали $1,0967 по сравнению с $1,0980 на закрытие сессии во вторник, евро подешевел на 0,12%.

Сегодня вечером Федрезерв обнародует протокол сентябрьского заседания, на котором ключевая процентная ставка была понижена сразу на 50 базисных пунктов.

Зампред американского ЦБ Филип Джефферсон сказал, что резкое сокращение ставки в сентябре было направлено на поддержку рынка труда.

«Руководство ФРС теперь более уверено в том, что инфляция стабильно движется к нашей цели в 2%, - заявил он в ходе выступления во вторник. - Чтобы поддержать силу рынка труда, мы с коллегами скорректировали курс денежно-кредитной политики в прошлом месяце».

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз отметила, что есть большая вероятность, что рынок труда останется сильным на фоне замедления инфляции, однако «риски есть с обеих сторон».

«Моя уверенность в дезинфляционном тренде усилилась, но также усилились и риски более резкого замедления экономики, чем требуется для восстановления ценовой стабильности», - заявила Коллинз, добавив, что Федрезерв продолжит снижение ставок, однако количество и темпы таких снижений будут зависеть от поступающих статданных с учётом разнонаправленных рисков.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,49/97,13 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 105 копеек, средний курс продажи упал на 111 копеек. Лучшие курсы покупки составили 95,4-95,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,2-96,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль немного дешевеет после сильного падения накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6515 рубля (+0,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,05 копейки выше уровня действующего официального курса.

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