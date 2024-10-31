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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.24 10:30

Нефтяные цены повышаются, рубль дорожает на фоне позитивной динамики

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 515 тысяч баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина сократились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 977 тысяч баррелей.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку нефтяному рынку в четверг оказали позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортёра нефти.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, дешевеет в паре с иеной.

Внимание трейдеров в четверг направлено на предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за октябрь, а также сентябрьский отчёт о доходах и расходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает ускорение инфляции в еврозоне в текущем месяце до 1,9% с 1,7% месяцем ранее. Статистическое управление Евросоюза обнародует эти данные в 13.00 мск.

По состоянию на 9.34 мск за евро давали $1,0849 по сравнению с $1,0856 на закрытие предыдущей сессии. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,9/97,53 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 21 копейку, средний курс продажи упал на 32 копейки.

Лучшие курсы покупки составили 96,2-96,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 96,5-96,6 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в четверг, рубль дорожает на фоне позитивной динамики на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5805 рубля (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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Вупи Голдберг
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