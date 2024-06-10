Нефтяные цены повышаются с утра, рубль - в ожидании новых стимулов к движению

Нефтяные цены повышаются с утра, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей недели, инвесторы оценивают ситуацию с добычей и ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как пишет finmarket.ru, число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, сообщила американская нефтесервисная компания «Baker Hughes». В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом майский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

Итоги очередного заседания Федрезерва станут известны в среду и могут повлиять на привлекательность различных классов активов. Рынок практически уверен, что американский ЦБ оставит процентные ставки неизменными.

Немногим ранее в тот же день Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по денежно-кредитной политике.

По данным Московской биржи, доллар США начала торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,11 рубля (-24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 34,44 копейки выше уровня действующего официального курса. Однако первая минута торгов не была показательной, уже со второй доллар перешёл к небольшому росту. Через час торгов доллар продолжил чуть прибавлять, евро при этом дешевел; рубль - в ожидании новых стимулов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,3961 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар прибавил 4,86 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 44,18 копейки и составил 96,1307 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 63,55 копейки, евро упал на 56,09 копейки.