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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.22 10:30

Нефтяные цены практически не меняются, а рубль продолжил падение

Нефтяные цены практически не меняются сегодня утром после роста накануне. Поддержку нефтяным котировкам накануне оказало снижение курса доллара, увеличившее привлекательность нефти в качестве объекта для инвестиций со стороны держателей иных валют.

Как пишет finmarket.ru, кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Считается, что снятие карантинных ограничений и стимулирующие меры правительства являются позитивными факторами для спроса на топливо в долгосрочной перспективе. В то же время рост заражений COVID-19 омрачает оптимизм рынка, отмечает «MarketWatch».

«После длительного периода ликвидации длинных позиций рынок стал более сбалансированным, и к нефтетрейдерам постепенно возвращается бычий настрой, - написал управляющий директор «SPI Asset Management» Стивен Иннес. - Несмотря на все опасения по поводу рецессии в экономике, по-прежнему находятся желающие покупать нефть после снижения её котировок. Это свидетельствует о том, что нефть - один из самых необходимых сырьевых товаров в мире».

При этом пониженная ликвидность на рынке, традиционно наблюдаемая в конце года, оказывает давление на котировки, добавил эксперт.

Российский рубль в ходе утренних торгов на Московской бирже в среду дешевеет к основным валютам. Курс доллара США составил 70,605 рубля в 8.40 мск, что на 1,73 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 75,01 рубля, подорожав на 1,51 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 21 копейку - до 10,1 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», снижение курса рубля на внутреннем валютном рынке, отмечаемое с конца ноября, является следствием нескольких факторов. С одной стороны, участники рынка отыгрывают новости относительно «потолка» цен на нефть и газ, а также вступившее с 5 декабря эмбарго на поставки нефти из России морским транспортом. По мнению аналитиков, данные факторы в той или иной степени могут привести к снижению экспортных нефтегазовых доходов и соответствующему ухудшению показателей внешнеторгового баланса. Кроме того, давление на курс нацвалюты оказывает и традиционный рост бюджетных расходов в конце года.

Вместе с тем многие участники рынка не считают происходящее на внутреннем валютном рынке чем-то необычным. Скорее, наоборот, курс рубля, складывавшийся летом-осенью этого года, воспринимался экспертами как слишком крепкий, и они прогнозировали его ослабление к концу года. К тому же слишком крепкий рубль приводил к потерям доходов экспортерами. Сейчас же, по мнению участников рынка, рубль ищет новый «справедливый» уровень, который бы устраивал все стороны внешнеэкономической деятельности.

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