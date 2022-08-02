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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 10:30

Нефтяные цены продолжают падать, доллар дешеветь к мировым валютам, а курс рубля умеренно растёт

Нефтяные цены продолжают падать сегодня утром после резкого снижения по итогам торгов предыдущего дня. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо.

Как сообщает finmarket.ru, фьючерсы на WTI могут протестировать уровень поддержки в районе $93 за баррель на этой неделе на фоне растущего интереса к продаже контрактов, сказал старший аналитик сырьевого рынка в «Schneider Electric» Брайан Суон. «Нефтяной комплекс замер на опасениях рецессии и новостях о росте добычи в Ливии», - добавил он.

Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.

Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке за последние два года - 52,8 пункта.

Рынок ждёт итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным валютам. Опасения относительно вероятности возникновения рецессии в американской экономике усиливаются, это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к менее агрессивному повышению процентных ставок, отмечает «Trading Economics».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов вторника умеренно растёт к доллару и чуть бодрее — по отношению к евро. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск снижается на 12 копеек, до 60,05 рубля, евро — на 68 копеек, до 61,19 рубля.

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