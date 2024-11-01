Нефтяные цены продолжают повышаться, доллар США стабилен к фунту стерлингов, укрепляется к евро и иене

Цены на нефть повышаются утром в пятницу, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, по данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил в четверг «Axios» со ссылкой на источники. «Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с иракской территории в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США», - информирует портал.

Согласно данным израильской разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.

Доллар США стабилен к фунту стерлингов на торгах в пятницу, но укрепляется к евро и иене. Рынок готовится к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе.

Главный экономист «Santander» Стивен Стэнли полагает, что американский ЦБ в следующий четверг почти наверняка снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. При этом эксперт не исключает, что в декабре регулятор возьмет паузу и не будет снижать ставки, однако гораздо более вероятным считает перерыв в смягчении политики в январе или марте.

По состоянию на 9.25 мск евро снизился к доллару на 0,10% и торгуется на уровне $1,0873 по сравнению с $1,0884 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,31/98,08 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 20 копеек, средний курс продажи упал на 6 копеек. Лучшие курсы покупки составили 96,55-96,45 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,1-97,2 рубля за доллар.

Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в пятницу. Рубль дешевеет, несмотря на уверенный рост цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5775 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,93 копейки ниже уровня действующего официального курса.