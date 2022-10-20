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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.22 10:30

Нефтяные цены продолжают расти, доллар США незначительно рос в самом начале торгов

Нефтяные цены продолжают расти сегодня, несмотря на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Как пишет finmarket.ru, трейдеры продолжают оценивать эту информацию, однако решение Байдена «не является серьёзным событием для рынка, поскольку это финальная часть ранее объявленного высвобождения 180 млн баррелей из SPR», отметил аналитик по американскому рынку «Kpler» Мэт Смит, слова которого приводит агентство «Bloomberg». «Что более важно, - это широкий круг инструментов, который рассматривает администрация Байдена для сдерживания цен на энергоносители, - отмечает Смит. - В частности, это могут быть дальнейшие продажи нефти из резервов, а также введение запрета на экспорт».

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные» S&P Global Commodity Insights», в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 100 тысяч баррелей, дистиллятов - выросли на 100 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов снижается к доллару, переходит к ослаблению против юаня и растёт к евро: инвалюты торгуются около 62,04 рубля, 8,47 рубля и 60,24 рубля, соответственно.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.09 мск повышался на 30 копеек, до 62,04 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,47 рубля, евро снижался на 14 копеек, до 60,24 рубля.

Доллар США незначительно рос в самом начале торгов на Московской бирже, сделок с евро в первые минуты не было, рубль демонстрировал слабые изменения из-за неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

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