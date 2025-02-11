Нефтяные цены продолжают расти, доллар США стабилен к основным мировым валютам

Нефтяные цены продолжают расти сегодня утром на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днём в субботу, передает «Associated Press».

Вчера в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние «наивысшей готовности».

Кроме того, введение Трампом 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США может негативно отразиться на топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на представителях нефтяной отрасли, закупающих особые марки стали, недоступные на внутреннем рынке, пишет «Trading Economics».

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов.

Инвесторы оценивают указ президента США Дональда Трамп о введении пошлин в 25% на все ввозимые в страну сталь и алюминий, а также его намерение ввести в ближайшие дни встречные пошлины на товары из стран, облагающих американский импорт. Эти новости усилили опасения в отношении глобальной торговой войны, которая может стимулировать инфляцию и ограничить Федеральную резервную систему (ФРС) в вопросе снижения процентных ставок, отмечает «Trading Economics».

Рынок также ждёт выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената во вторник и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, когда также будут опубликованы январские данные об инфляции в Штатах.

Пока большинство трейдеров склоняются к тому, что американский ЦБ к концу года понизит ставку всего на 25 базисных пунктов, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.27 мск торгуется за евро давали $1,0309 по сравнению с $1,0307 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,2/101,55 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 58 копеек, средний курс продажи вырос на 26 копеек. Лучшие курсы покупки составили 98,8-98,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 100,2-100,3 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка укрепляется на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,1095 рубля (-0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,26 копейки ниже уровня действующего официального курса.