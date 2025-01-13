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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 10:30

Нефтяные цены продолжают расти, доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов

Нефтяные цены продолжают расти сегодня утром после уверенного подъема в пятницу. За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,3%, североамериканский - 3,5%.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку котировкам оказывают опасения в отношении поставок после введения в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли, в том числе «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». 

Масштабные американские санкции против российских нефтяных компаний и танкерного флота привели к резкому росту цен на топливо. Котировки европейских сортов нефти на спот-рынке обновили трехмесячные максимумы: стоимость североморской Brent превышала $80 за баррель, российской Urals — $76,4 за баррель. Новые ограничения приведут к сокращению предложения российской нефти на мировом рынке. Однако аналитики указывают, что этот тренд не будет продолжительным, и не ждут дальнейшего роста цен.

Другим положительным фактором выступает сильный отчёт по рынку труда США, также опубликованный в пятницу. Данные указали на силу американской экономики, что поддерживает спрос на нефть, пишет «Trading Economics».

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, но дешевеет к иене.

Трейдеры продолжают оценивать опубликованный в пятницу декабрьский отчёт по американскому рынку труда. Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 256 тысяч, сообщило министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 212 тысяч, а не на 227 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в Штатах в прошлом месяце снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тысяч, по данным агентства «Bloomberg». Респонденты «Trading Economics» предполагали увеличение на 160 тысяч. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

После публикации этих данных участники рынка деривативов повысили оценку вероятности сохранения процентных ставок неизменными на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 75% с 59%, по данным «CME FedWatch». Также они почти уверены, что регулятор сохранит ставки и в январе.

На этой неделе рынок ждёт отчета о динамике потребительских цен в США в декабре. Эта статистика будет опубликована в среду. Аналитики полагают, что годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 2,8% с ноябрьских 2,7%, по данным «Trading Economics».

Пара евро/доллар по данным на 9.38 мск торгуется на уровне $1,0221 по сравнению с $1,0244 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,56/106,53 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 66 копеек, средний курс продажи вырос на 57 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104-103,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 103,69-103,79 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник; рубль слабеет, несмотря на рост нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7485 рубля (+2,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,19 копейки выше уровня действующего официального курса.

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