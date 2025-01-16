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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.25 10:30

Нефтяные цены продолжают расти, курс доллара США незначительно растёт в паре с евро

Нефтяные цены продолжают расти сегодня утром после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Обе марки завершили среду на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США, отмечает finmarket.ru.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тысяч баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, выросли на 765 тысяч баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

При этом нефтяной рынок слабо отреагировал на новости о вступающем в силу в воскресенье перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет «MarketWatch».

Судя по всему, трейдеров больше занимает «угроза неотвратимого дефицита на физическом рынке, который приведёт к региональным дефицитам поставок», говорит редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи.

Курс доллара США незначительно растёт в паре с евро, ощутимо дорожает к фунту стерлингов, но снижается к иене. Инвесторы оценивают данные об инфляции в Соединенных Штатах.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило накануне министерство труда страны. Таким образом, темпы подъёма повысились по сравнению с ноябрьскими 2,7%. Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%, по данным опросов «Trading Economics и MarketWatch».

Потребительские цены без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъём составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

После выхода отчета об инфляции трейдеры повысили оценку вероятности снижения процентных ставок Федрезервом в этом году на 50 базисных пунктов (б.п.) до 29,6% с 24,7%, на 75 б.п. - до 13,3% с 8,2%, согласно данным «CME FedWatch». Вероятность снижения на 25 б.п. оценивается теперь в 35,5% против 39,5% днем ранее, сохранения на текущем уровне - в 17,6% против 25,7%. При этом рынок почти уверен, что в январе ставки останутся неизменными.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда накануне заявил, что регулятор обсудит возможность подъёма ключевой ставки на заседании, которое пройдёт на следующей неделе, а также отметил повышение уверенности в росте зарплат по итогам общения с представителями различных отраслей.

Евро по данным на 9.22 мск снизился к доллару на 0,04% - до $1,0285 по сравнению с $1,0289 на закрытие торгов в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,47/106,34 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 111 копеек, средний курс продажи вырос на 49 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104,5-104,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 103,99-104,09 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепляется на фоне подрастающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8875 рубля (-1,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,22 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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