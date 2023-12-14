Нефтяные цены продолжают расти, рубль укрепляется с учётом оптимизма на мировых рынках

Нефтяные цены продолжают расти сегодня на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным «Trading Economics». При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты «S&P Global Commodity Insights» ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления ещё на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчёте организации.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги падением. Рубль укреплялся с учётом оптимизма на мировых рынках и на прогнозах итогов предстоящего заседания ЦБ России, на котором ожидается очередное повышение ключевой процентной ставки.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,56 рубля (-45,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 33,76 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар продолжил снижаться, евро при этом дорожал. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,5014 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 51,11 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 59,35 копейки и составил 97,646 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 39,12 копейки, евро подорожал на 69,6 копейки.